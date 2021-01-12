Göger’den çağrı: Alışverişini esnaftan yap, şehrimiz kazansın

ADANA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) Başkanı Niyazi Göger, Koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçen esnaf ve sanatkarın desteklenmesi için "Alışverişini Esnaftan Yap" temasıyla kampanya başlattı. Başkan Niyazi Göger, "Esnaf ve sanatkarımız sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik istikrarın en önemli sac ayaklarından birisini oluşturmaktadır. Ülkemiz ekonomisi için bu kadar büyük bir öneme haiz olan, pandemi döneminde ağır ekonomik koşullara maruz kalan esnaf ve sanatkarlarımız, vatandaşlarımızdan her zamankinden daha çok destek bekliyor" dedi. Göger, esnaf ve sanatkarı kalkındırmanın sadece ekonomiyi desteklemek anlamına gelmediğine de işaret etti.