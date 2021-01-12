Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Göger’den çağrı: Alışverişini esnaftan yap, şehrimiz kazansın

Göger’den çağrı: Alışverişini esnaftan yap, şehrimiz kazansın

Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
Göger’den çağrı: Alışverişini esnaftan yap, şehrimiz kazansın
ADANA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) Başkanı Niyazi Göger, Koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçen esnaf ve sanatkarın desteklenmesi için "Alışverişini Esnaftan Yap" temasıyla kampanya başlattı. Başkan Niyazi Göger, "Esnaf ve sanatkarımız sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik istikrarın en önemli sac ayaklarından birisini oluşturmaktadır. Ülkemiz ekonomisi için bu kadar büyük bir öneme haiz olan, pandemi döneminde ağır ekonomik koşullara maruz kalan esnaf ve sanatkarlarımız, vatandaşlarımızdan her zamankinden daha çok destek bekliyor" dedi. Göger, esnaf ve sanatkarı kalkındırmanın sadece ekonomiyi desteklemek anlamına gelmediğine de işaret etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Göger’den çağrı: Alışverişini esnaftan yap, şehrimiz kazansın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA