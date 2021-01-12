Ne pandemi ne de savaş resim aşkını engelledi

GAZİANTEP'TE yaşayan Suriyeli ressam Dılbas Berazi, pandemi nedeniyle öğrencilerinden uzak kaldı. Ressam Berazi, bu süreçte video çekerek öğrencilerine resim yapmayı öğretmeye devam ediyor.Yaklaşık 10 yıl önce Suriye'nin Resulayn kentinden Gaziantep'e gelen Suriyeli ressam Dılbas Berazi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren GASMEK kurslarında öğrencilerine resim öğretiyor. Pandemi dolayısıyla öğrencilerinden uzak kalan ressam Berazi, bu süreçte de öğrencilere çektiği videolarla ders vermeye devam ediyor. Berazi, kurdukları bir dernekle sanatçıları bir araya getirerek, dünyadaki savaşların bitmesi için mesaj verdiklerini belirtti.