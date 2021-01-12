Propolise talep artıyor

MERSİN'İN Erdemli ilçesinde arıların çiçeğin yaprak, sap ve öz sıvılarından topladıkları macun şeklinde olan ve bağışıklık sistemini güçlü tutan 'propolis'in litresi 10 bin TL'den satılıyor. Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolis, son 10 yılda çok tüketilen arı ürünlerinin başında gelmeye başladı. Antibiyotik özelliğe sahip ve bağışıklık sistemini güçlü tutan propolis, vatandaşlar tarafından büyük rağbet görmeye başladı. Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Arıcılık Eğitmeni Zeynep Yıldız Mavi, "Her yıl temmuz ve ağustos aylarında Toros Dağları'nın 2000 rakımdan yükseklerde arı kovanlarından elde edilen propolisler, aralık- ocak- şubat aylarında bir dizi işlemlerden geçirilerek sıvılaştırılıyor. Sıvılaştırılan propolisin litresi şu anda 10 bin TL'den satılıyor" diye konuştu.