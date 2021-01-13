790 gram doğan bebek taburcu edildi

GAZİANTEP'TEKİ özel bir hastanede 790 gram olarak dünyaya gelen Ecrin bebek, yenidoğan yoğun bakımda geçirdiği 178 günün ardından 2 kilo 200 grama ulaşarak taburcu edildi. Güllü ve Soner Endam çiftinin bebekleri, 26 haftalıkken 790 gram ağırlığında dünyaya geldi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Yasemin Dokuzoğlu tarafından gerçekleştirilen doğumun hemen ardından Ecrin bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. 178 günlük tedavi sürecinin ardından 2 kilo 900 grama ulaşan Ecrin bebek, sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edildi.