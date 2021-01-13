Başkan Kocaispir kırsal mahalleleri unutmuyor

ADANA'DA Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, belediye çalışmalarını yerinde incelemek ve vatandaşlarla daha fazla bir arada olabilmek için mahalle ziyaretlerine devam ediyor. 6 mahalleyi ziyaret eden Başkan Kocaispir, 2021 yılı plan ve projeleri ile ilgili çalışmaları anlattı, vatandaşların taleplerini dinledi. Başkan Kocaispir, eksikleri tespit etmek, sorunlara daha kısa sürede çözüm üretmek ve vatandaşlarla daha fazla bir arada olabilmek için başlatmış olduğu mahalle incelemelerine merkeze uzak Beyköy, Hacıali, Yenice, Çağırkanlı, Kadıköy ve Cırık ziyaretleri ile devam etti. Bir günde 6 mahalleyi gezen Başkan Kocaispir, hem çalışmaları denetledi hem de vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.