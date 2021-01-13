Çocuklarda koronaya dikkat çekti

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Alabaz, ilk dönemlerde hastalığı hafif geçirdiği ya da bulgu göstermeden atlattığı düşünülen çocuk vakalarda artış gözlendiğini bildirdi. Alabaz, koronavirüsün herhangi bir alt hastalığı olmayan sağlıklı çocuklarda dahi ani ölümlere yol açtığını söyledi. Pandeminin ilk aylarında hastalığı hafif geçirdiği ya da bulgu göstermeden atlattığı görülen çocuk vakalarda son dönemde ağır tablolarla karşılaştıklarına dikkati çeken Prof. Dr. Derya Alabaz, ebeveynlere hastalığı hafife almamaları konusunda uyarılarda bulundu. Alabaz, bağışıklık sistemi düşük çocuklarda daha ağır seyrettiği ve bunların daha çok hastaneye yattığı imajının aksine çok sağlıklı, daha önce herhangi bir sağlık problemi olmayan çocukların da artık koronavirüs nedeniyle çok ağır yoğun bakım şartlarına geldiği hatta kaybedilen vakaların olduğunu gözlemlediklerinin altını çizdi. Enfekte olan çocuk vakaların hayatlarının ileriki yıllarında ne gibi tablolarla karşılaşacaklarının hala bilinmediği uyarısında bulunan Prof. Dr. Alabaz, "Koronavirüs vakalarında artış erişkinlerle beraber çocuk vakalar da artıyor" dedi. Prof. Dr. Alabaz, "Bunlar sadece okullarla alakalı değil. Aslında halkımızda hastalıkla ilgili farkındalığının olmamasından da kaynaklandığını düşünüyoruz. Çünkü gelen birçok çocuğun aslında okul teması yokken aile fertlerinin dışarıdan getirdiği, annelerin gezmelerden, babaların işlerden alıp getirdiğini gözlemliyoruz" diye konuştu. Hafta sonu kısıtlamalarının bu duruma biraz fayda sağladığını ancak aşılama başladığında çocukların da mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Alabaz, ailelerin bu konuda dikkat etmelerini istedi.