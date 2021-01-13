Gaziantep’in su sorunu erkenden çözüldü

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nın 1'inci Bileşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündeminde küresel bir sorun olarak karşı karşıya kalınan 'kuraklık' yer aldı. Başkan Fatma Şahin, Düzbağ Projesi'nin 2 yıl gibi kısa bir sürede devreye girmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "2 yılda Düzbağ'ı bitirmemiş olsaydık, şu anda şehirde su yoktu" dedi. Büyükşehir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yeni yılın ilk meclis toplantısında, gerek ulusal gerekse de uluslararası bir sorun olarak dünyanın mücadele ettiği 'kuraklık' üzerinde duruldu. Büyükşehir Belediyesi'nin mega projeleri arasında yer alan ve Melen'den sonra Türkiye'nin en büyük su projesi olan Düzbağ ile bölge için 'kuraklık' sıkıntısının yaşandığı bu süreçte, ciddi su kesintilerinin önüne geçildiği belirtildi. Başkan Fatma Şahin, dünyanın hızlı bir şekilde 'Kuraklık Eylem Planını' devreye sokması gerektiğini ifade ederek, "Göreve geldiğimiz günden bugüne 1'inci gündemimizde hep su sıkıntısını çözmeye ilişkin çalışmalar yer aldı. Merkezi yönetimin de emeğiyle Düzbağ Projesi'ni 2 yıl gibi kısa bir sürede devreye soktuk, Düzbağ'ı bitirmemiş olsaydık, şu anda şehirde su yoktu" diye konuştu.