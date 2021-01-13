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Kaçakçılara geçit yok

polisi yasa dışı yollarla elde ettiği ürünleri satıp haksız kazanç sağlayıp vergi ödemediği için devleti milyonlarca lira zarara uğratan kişilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 13.1.2021 ABONE OL
Kaçakçılara geçit yok
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Polis, İncirlik Park Alanı'nda durdurduğu bir yolcu otobüsünün merdiven boşluğuna sonradan yapılan gizli bölmede 2 bin 230 paket kaçak elektronik sigara, 500 paket sigara, bin 785 kaçak puro, 137 paket kaçak pipo tütünü gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesindeki bir depoya yaptığı baskında ise bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis olaylarla ilgili olarak 4 zanlıyı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Kaçakçılara geçit yok
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