Salgındaki mücadelemizle dünyaya örnek olduk

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Yüreğir 7. Olağan İlçe Kongresi'nde partililere hitap etti. Kongreyi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen şartlarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Sarıeroğlu, salgın sürecini sağlıkla atlatma temennisinde bulundu. Sarıeroğlu, AK Parti çatısı altında siyaset yaptıkları için çok şanslı olduklarını, 19 yıldır dünya lideri, gönül insanı, milletin gönlünde taht kuran Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ülkeye ve İslam alemine hizmet etme imkanı bulmanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını kaydetti. Sarıeroğlu, salgında dünyaya örnek olan bir mücadele sürecinin hayata geçirildiğini vurguladı. Sarıeroğlu, "19 yıldır sağlıkla ilgili hayata geçirdiğimiz yatırımlar, altyapılarımız olmasaydı, canla başla çalışan yetişmiş sağlık ordusuna sahip olmasaydık, dünyanın parayla yapmış olduğu hizmeti böylesine güçlü bir sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası kurarak ücretsiz hale getirmemiş olsaydık bu süreci bu şekilde atlatmış olamazdık." diye konuştu. Sarıeroğlu, hem yerli hem de uluslararası arenada aşı ve tedaviyle ilgili gelişmelerle tünelin sonundaki ışığın göründüğünü vurgulayarak "Pandemi döneminde 156 ülkeye el uzatmış bir Türkiye var. Hem kendi vatandaşlarının sağlığıyla ilgili hem de 156 ülkeye kardeş, dost ve güçlü elini uzatan bir Türkiye var" dedi. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan yardımları anlatan Sarıeroğlu, bir yandan salgınla mücadele ederken diğer taraftan da hastalığın tahribatlarını engellediklerini vurguladı.