Üreten kadınlar fark yaratacak

ADANA İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Berman Mantı, yeni yıl itibariyle evde üretip, sanal ortamda satışını yapan girişimcilerin vergiden muaf tutulacak olmasıyla büyük sevinç yaşadıklarını söyledi. İŞKAD Üreten Kadın Festivali'ni hatırlatıp üreten kadına yönelik projelerin farkına varılmasından duyduğu mutluluğu paylaşan Başkan Mantı, üretime verilen destekle özellikle ev kadınlarının çalışma hayatına daha çok teşvik edildiğini belirtti. Başkan Mantı, umut verici karara dikkat çekerek girişimci kadınların her alanda daha çok desteklenmesi gerektiğini ifade etti. İŞKAD olarak kadınların üretim ekonomisine dahil olması ve yaratıcılıklarını göstermesini hedeflediklerini aktaran Mantı, "Bu prensiple yola çıktığımız İŞKAD Üreten Kadın Festivali projesinde binlerce evinde kendi imkanlarıyla üreten yaratıcı kadınlarımızla tanıştık. Bu festival sayesinde Adana'da kadınlar adına kitlesel bir hareket başlattık ve İŞKAD'ı üreten kadınların adresi olma yolunda adımlar attık" diye konuştu. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların hayatın eşit paydaşı olduğuna dikkat çeken Mantı, iş dünyasından toplumsal yaşama dek her alanda güçlü bir şekilde var olması gerektiğini vurguladı. Bu çerçevede kadınlara evde üretim konusunda çağrı yapan Başkan Mantı, "Evde üretimle ilgili açıklanan vergi muafiyeti, salgından dolayı yaşanan şu zorlu pandemi sürecinde, özellikle, zaten omuzlarında birçok yükü taşıyan kadınlarımıza bir nebze de olsa nefes aldıracak. Bu vergi muafiyetiyle birlikte, bizler iş hayatındaki kadınlar olarak, evde çalışmaya cesaret eden kadınlarımızın destekçisiyiz" dedi.