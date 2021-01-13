‘Yasak ırk’ denilerek köpeği sokağa attılar

MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tutulan ve sahibine 'yasak ırk' denilerek verilmeyen köpeğin, sokağa atıldığı ortaya çıktı. Köpeğin sahibi sorumlular hakkında yasal işlem başlattı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, birçok kez yaşanan skandallar nedeniyle medyanın gündemine geldi. Bir köpeğin başka bir köpeği yediği görüntülerin kamuoyunda dehşet yaşattığı olayın yaşandığı barınakta, son olarak bir çukur içine atılan çok sayıda hayvan ölüsü gündeme geldi. Büyükşehir Belediyesi ve barınak yetkilileri toplu hayvan ölüleri hakkında sessizliğini korurken, yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Köpeğinin evinin önünden çalındığını daha sora Akdeniz ilçesinde bir yere bırakıldığını öğrendiğini belirten Mihriban Ermiş, "Bırakıldığı yerden Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'e götürülmüş. 'yasak ırk, Dogo' denilerek köpeğim verilmedi. Köpek 'Dogo' değil melez. Yasa gereği bana vermedikleri canımı, sokağa atmışlar" dedi. Görevi kötüye kullanma, görevi ihmal ve mala zara verme olarak, ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu Mihriban Ermiş, "En büyük endişem köpeğimin başına bir şey gelmesi. Ben onu sokaktan aldım. Her yeri yara bere içerisindeydi. Barınak yetkililerine yalvardım. Başkan Vahap Seçer'e yalvardım. Bu köpek 'Dogo' değil melez, bana verin diye. Ama vermediler" dedi. Ermiş, "Kanunları gerekçe gösterdiler. Son ziyaretimde mama ve battaniye götürmüştüm. Gittiğimde köpeğim yoktu. Sokağa atılmış. Benim olduğumu bildikleri için bana teslim etmeleri gerekirdi. Ya da kanunlar gereği alındığı bölgeye bırakmak zorundalar. Ama haber dahi verilmedi. Tek dileğim köpeğimin sağlıklı bir şekilde bulunması" diye konuştu.