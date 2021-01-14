Adana’da suç örgütüne darbe

Adana'da polis, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti başta olmak üzere adam öldürme, kasten yaralama ve yağma gibi çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 55 kişilik organize suç örgütüne darbe vurdu. Hakkında gözaltı kararı verilen 55 kişi arasında biri komiser 13 polisin de olduğu öğrenildi. Özel harekatın da desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda kapılar koçbaşı ile kırılarak açıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, başta silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti olmak üzere adam öldürme, yaralama ve yağma gibi çeşitli suçlara karışan 55 kişilik bir organize suç örgütünü deşifre etti. Aralarında biri komiser, 13 polisin de bulunduğu söz konusu şüphelilerin yakalanması için şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı. Daha önce belirlenen adreslere özel harekatın da desteğiyle eş zamanlı şok baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan zanlılar Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.