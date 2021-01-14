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Aşevinde pişiyor ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına gidiyor

Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Aşevinde pişiyor ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına gidiyor
ADANA'DA bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi ailelerin umut kapısı olan Yüreğir Belediyesi, her gün yüzlerce ailenin sofrasına sıcak yemek ulaştırıyor. Yüreğir Belediyesi aşevinde gıda mühendisleri kontrolünde hazırlanan 3 çeşit sıcak yemek, ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere, 65 yaş üzeri yaşlı, hasta, bakıma muhtaç ve evinde yemek yapamayan ailelere teslim ediliyor. Yemek yapamayacak durumda olan 65 yaş üzeri bireylere, yatalak ve toplumdaki dezavantajlı gruplara sıcak yemek dağıtımı yapan Yüreğir Belediyesi, aşevi ile ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almaya devam ediyor. Aşevinden her gün 2 bin 511 kişi için 3 çeşit yemek hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler araçlarla özel kıyafetli ekipler tarafından ihtiyaç sahiplerinin ulaştırılıyor.
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Aşevinde pişiyor ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına gidiyor
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