Cinayet zanlısı 11 yıl sonra Tarsus’ta yakalandı

MERSIN'IN Tarsus ilçesinde 11 yıl önce bahçedeki bir ağaçta asılı olarak cesedi bulunan teyzesinin kızı Özlem Çınar ve Gaziantep'te öldürülen Mahmut Erdem'in şüphelileri arasında yer aldığı öne sürülen H.Ç., polis ekipleri tarafından yakalandı. İddiaya göre 2 kuzen o dönem birlikte kaçarken, Mahmut Erdem genç kızın ailesi tarafından infaz edildi ve bu olaydan 4 gün sonrada Özlem Çınar(22) tarsus'ta bir bahçedeki ağaçta asılı olarak olmuştu.

ARANIYORDU



Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan yıllar önce göç ederek, Mersin'in Tarsus ilçesine göç eden Mahmut Erdem, aynı zamanda teyzesinin evli olan kızı Özlem Çınar ile 21 Şubat 2010 tarihinde Gaziantep'e kaçtı. Gaziantep'te gidip saklandıkları evi belirleyen Özlem Çınar'ın kardeşi A.Ç. (15) arkadaşlarıyla birlikte, Mahmut Erdem ile görüşeceğini söyleyip, 33 PY 323 plakalı otoyla GaziantepŞanlıurfa otolunun 5. kilometresinde bulunan üst geçitte bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine yakalanan A.Ç. fadesinde, Mahmut Erdem'i namus meselesi için öldürdüğünü belirterek tutuklandı. Daha sonra ise Özlem Çınar kayıplara karıştı. Öldürülme ihtimali üzerine polis ve jandarma tarafından aranan Özlem Çınar'ın cesedi 25 Şubat 2010 tarihinde Tarsus'un merkez Şahin Mahallesinde bir meyve bahçesinde ağaca asılı olarak bulundu.



CEZAEVINE KONULDU

Özlem Çınar'ın namus meselesi yüzünden aile yakınları tarafından infaz edildiği iddiaları yer alırken, bu olayın ardından firar eden baba H.Ç., 10 Kasım 2010 tarihinde Yenice Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında A.Ç. adlı kişi ile birlikte yaralı olarak tesadüfen ele geçirilmişti. Cinayetlerle ilgili olarak firar edenlerin arasında olduğu iddia edilen ve Gaziantep 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nce yakın akrabayı öldürme suçlarından aranan H.Ç. adlı şüpheli ise Şahin Mahallesi'nde yakalandıktan sonra tutuklandı.