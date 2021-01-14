Dersliğe çevirdiği evinde yabancı dili sevdiriyor

Onikişubat ilçesinde İngilizce öğretmenliği yapan Muhterem Sidan, dersliğe çevirdiği evinden yaptığı canlı video dersleriyle öğrencilerinin derslerinden kopmayarak yabancı dili sevmelerini sağlıyor. Sosyal medyada açtığı kanal üzerinden öğrencilerine derslerini anlatan Sidan, kimi zaman cadı kılığına giriyor kimi zaman ise kuklalarla konuları anlatıyor. Yunus Emre Ortaokulunda görev yapan Sidan, canlı derslerin yanında öğrencilerine daha faydalı olabilmek ve kalıcı içerikler üretmek amacıyla kendisine sosyal medya üzerinden kanal açtı.