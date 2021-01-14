‘Evde Tiyatro Festivali’ ile evlere konuk olacaklar

Şehir Tiyatrosunun, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Çevrimiçi Evde Tiyatro Festivali' ile online olarak evlere konuk olacağı bildirildi., İzmir Tiyatro Ofisi tarafından hayata geçirilen 'Uluslararası Çevrimiçi Evde Tiyatro Festivali', Metin Güler'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek. Altı ülke ve yurt içinden temsilcilerin katılacağı festivale, Mersin Şehir Tiyatrosu 2 oturumla misafir olacak.Festival kapsamında Mersin Şehir Tiyatrosu 15 Ocak Cuma günü akşam saat 20.00'de 'Matruşka' oyununu, okuma tiyatrosu şeklinde sergileyecek. 16 Ocak'ta ise Mersin Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Murat Atak, saat 18.00'de Türkiye ve Mersin tiyatrolarını anlatacağı bir söyleşiye konuk olacak.