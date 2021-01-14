İkinci el araç satışları aşıyla normale dönecek

Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, neredeyse tamamen duran ikinci el araç piyasası için, "Her yıl olduğu gibi sektör yıl sonu ve başında durur sonrada normale döner. İnşallah bu aşıyla beraber sektör rutin gidecektir. Ayın 15'inden sonra tekrardan sektörün normale gelmesini bekliyoruz" dedi. Koronavirüs nedeniyle '0' araç üretiminin kontrollü başlaması ve vatandaşların aylarca kuyrukta beklemesi nedeniyle ikinci el araca rağbet arttı. Bu sefer de ikinci el araç fiyatları kontrol edilemeyecek duruma gelerek '0' fiyatını geçmeye başladı. Bazı modellerde ise fiyatlar neredeyse 3 kat arttı. Ancak satışları aşırı fiyat artışı nedeniyle duran ikinci el araç piyasasında son dönemde fiyatlarda yüzde 5-10 seviyesinde geriledi. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, ayın 15'inden sonra sektörün rutine döneceğini belirterek, "Sektör çok durgun. Bu hem pandemiden dolayı hem de her sene sektör yıl sonu ve başında durur. Pandemi döneminde çok aşırı bir yükselme olmuştu ve şuanda fiyatlarda yüzde 5-10 arasında gerileme oldu. Ciddi bir durgunluk var. Sektör bu durumda. Ancak ayın 15'inden sonra tekrardan sektörün normale gelmesini bekliyoruz. Bundan sonra o çok yükselişler olmayacak. Rutin bir yükseliş olur. Alış ve satışlar normale döner" diye konuştu.