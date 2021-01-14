Ölüm kuyusuna 2 tutuklama

1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise 6 saat sonra toprak altından sağ çıkartıldığı kuyunun su kuyusu olmadığı, define aramak için kaçak açılan kuyu olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Olay, 19 Aralık 2020 tarihinde Suluca Mahallesinde meydana geldi. Açılan kuyuda işçi olarak çalışan Mehmet Yalın (23) ve Mehmet Köstekçi (24) toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Mehmet Yalın göçük altından sağ olarak çıkarıldı. Yapılan soruşturmada kuyunun define için açıldığı öğrenildi. İbrahim Ç. ve Dursun D. gözaltına alındı.