Özay Günsel’de öğrenciler el becerilerini geliştirdi

tüm çocuklara ücretsiz olarak çevrimiçi devam eden Özay Günsel Çocuk Üniversitesi haftayı eğlenceli ve eğitici etkinliklerle tamamladı. 6-8 yaş Dünya grubu "Karton Bardaklardan Oyun Panosu Yapıyorum", 9-11 yaş Güneş grubu "Tahta Çubuktan Çerçeve Yapıyorum" ve 12-15 yaş Evren grubu "Muftak Eğtimi" etkinliklerini gerçekleştirdi. Öğrencilerin yaratıcılık ve el becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan program kapsamında, el-göz koordinasyonu, dikkatlerini yoğunlaştırma, dürtülerini kontrol etme ve bekleme-sabır gibi becerilerin gelişimi hedeflendi. Dünya grubu ile gerçekleşen "Karton Bardaklardan Oyun Panosu Yaratıyorum" etkinliğinde öğrenciler, tatil döneminde evde aileleri, kardeşleri ve arkadaşları ile oynayarak eğlenebilecekleri bir oyun panosu tasarladı. Oyunda puan toplama, süre ile yarışma gibi özellikler belirlendi. Çocuklar, etkinliğin ardından, kendi tasarladıkları oyunla oynamaya başladı. Güneş grubu ile gerçekleştirilen "Tahta Çubuktan Çerçeve Yapıyorum" etkinliğinde ise öğrenciler kendi fotoğraf çerçevelerini yapmayı öğrendi. Böylece anılarını biriktirip ve dijital fotoğraflarını kullanabilecekleri bir anı köşesi yarattılar. Öğrencilerin el becerilerini geliştirmelerine destek olan etkinliklerde eğlenceli zaman geçirdiler.