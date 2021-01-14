Pazar yeri girişlerinde HES kodu uygulaması

Yenişehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelindeki semt pazarlarının girişlerinde HES (Hayat Eve Sığar) kodu kontrolü uygulaması yapıyor. Pandeminin başından bu yana vatandaşları korona virüsünden korumak için amacıyla önlemlerini titizlikle uygulayan Yenişehir Belediyesi, yoğunluğun yüksek olduğu semt pazarlarında tedbiri elden bırakmıyor. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazaryeri girişlerinden vatandaşlardan HES kodlarını talep ediyor. Bireylerin KOVİD-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını gösteren HES kodu uygulaması pazar esnafını ve vatandaşları da memnun ediyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ayrıca HES kodunun hangi yöntemlerle alınabileceği ile ilgili vatandaşlar da bilgilendiriliyor. HES kodu kontrolünün çok önemli olduğunu ifade etti.