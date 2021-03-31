Adana nitelikli dönüşümün öncüsü olacak

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, mevcut OSB'lere pandemi sonrası için yoğun talep aldıklarını ancak yeni yatırım yeri kalmadığını kaydetti. Adana'da 15 yeni organize sanayi bölgesi ve küçük sanayi sitesi kurulması için Adana Valiliği koordinasyonunda kentin tüm paydaşlarının seferber olduğunu vurgulayan Kıvanç, "Yakın gelecekte bu üretim üslerinin faaliyete geçmesi ile Adana üretimle dönüşen ve kalkınma yolunda dev atılımlar yapan bir kent olacak" dedi. Planlanan yeni üretim üslerine değinen Kıvanç, katma değeri yüksek tarımsal üretim ile tasarım üstünlüğüne sahip, teknoloji yoğun sanayi ürünlerinde öne çıkmayı hedefleyen Adana'da, modern ve güvenli üretim merkezlerinin hayata geçirilmesi için yürütülen planlamaların tamamlandığını, birçoğunda çalışmaların başladığını kaydetti. Adana sanayisinin dönüşüme katkı sağlayacak Sanayi Kampüsü Projesi'nin inşaatına başladıklarını dile getiren Zeki Kıvanç, ADASO olarak hayata geçirdikleri Sanayi Kampüsü projesi ile firmaların üretim verimliliklerini artıracaklarını belirtti. Kıvanç, "İnşallah çok kısa bir sürede tamamlayıp 2021 yılında faaliyete alacağız. Burada firmalarımızın üretimde verimliliklerini nasıl artıracaklarını anlatacağız. Model fabrikamızda uygulamalı olarak göstereceğiz. Arkadaşlarımız birçok firmamıza danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Geçtiğimiz yıl destek verdiğimiz bazı şirketlerimiz küçük değişikliklerle 20 milyon TL'lik verimlilik artışı sağladı. Bunu bütün üyelerimize yaygınlaştıracağız. Adana verimli üretimin, inovasyonun, yeşil üretimin merkezi olacak" diye konuştu.Adana Sanayi Odası ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) iş birliği ile yürütülen, tamamı Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen "Yeşil Sanayiye Doğru Toplumların İstihdamla Kaynaştırılması (YESAD)" projesinin başladığını belirten Kıvanç, şunları ifade etti: "YESAD Projesi kapsamında firmalara uygulanacak mevcut durum anketi sonrası enerji verimliliği, atık su ve atık yönetimi, çevre duyarlılığı, üretim ve kaynak verimliliği, dış ticaret ve e-ticaret konularını kapsayan mentörlük hizmeti verilecek. Yeşil Mutabakata uyum sağlamak ve karbon ayak izini azaltmak için çalışacak firmalara 6 ay boyunca istihdam desteği sağlanacak."