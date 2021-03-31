Adana OSB’de üniversite, sanayi işbirliği güçleniyor

Turk Sanayisinin Guneydeki Ussu konumuyla bolge ve ulke ekonomisine değer katan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bolgesi (AOSB), universite- sanayi işbirliğini guclendirerek, universitelerin bilgi birikimine uygulama alanı sağlıyor. Tum uyeleri sanayicilerden oluşan AOSB Yonetim Kurulu Başkanı Bekir Sutcu, bolgede faaliyet gosteren firmaların memnuniyetini en ust seviyede tutmaya ozen gosterdiklerini soyledi. Başkan Bekir Sutcu, bilgi birikimini uretime donuşturebilmenin en onemli yollarından biri olarak gordukleri universite- sanayi iş birliğine buyuk onem verdiklerini, bu kapsamda, universitelerde yapılan calışmalarla elde edilen teorik bilgilerin uygulamaya donuşturulmesine katkı sunduklarını belirterek, "Bunun icin sadece Adana değil bolgemizdeki bircok universite ile iş birliği protokolleri imzaladık" dedi. Bekir Sutcu, kamu kurum ve kuruluşlarının AOSB'de faaliyet gosteren sanayicilere tek catı altında hizmet vermesi amacıyla oluşturulan Kamu Kampusunde, iş birliği yapılan universiteler icin de yer tahsisi yaptıklarını bildirdi. Kamu Kampusu'nde ayrıca, Proje Destek Ofisi'nin faaliyet gosterdiğini belirten Sutcu, Alparslan Turkeş Bilim ve Teknoloji Universitesi Oğretim Uyesi Doc. Dr. Tuğce Demirdelen koordinatorluğunde, 2019 yılının Ekim ayında faaliyete gecen bu ofisin sanayicilere bircok konuda onculuk ettiğini vurguladı. Başkan Sutcu, AOSB Proje Destek Ofisi'nin onem verdiği en onemli konulardan birinin Ar-Ge calışmaları ve universite- sanayi iş birliği olduğuna dikkati cekerek, şunları soyledi: "Bu iş birliği kapsamında firmalarımızın Ar-Ge kulturunu genişletmek ve sorun yaşadıkları noktalarda universite gucunu kullanarak sanayicilerimize destek sağlanmaktadır. Proje Destek Ofisi'miz 2020 yılında 9 Ar-Ge calışmasına imza atmıştır. Bu calışmalarda onem verilen nokta ise her projede akademik katkıları gozetlemek ve muhendislik urunleri uzerinde calışmalar yuruterek katma değeri yuksek urunleri Adana sanayisine kazandırmak olmuştur." .πBaşkan Sutcu, Proje Destek Ofisi'nce, bugune kadar sanayicilere 20 milyon TL'lik kamusal kaynak sağlandığını, bunun yan ısıra 258 firmanın KOSGEB Firma kayıtlarının yenilendiğini, 120 KOSGEB Desteği sağlandığını, firma oğretim uyesi eşleştirmesinin 70'i bulduğunu ve 29 marka tescili yapıldığını bildirdi.