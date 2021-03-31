Altunkaya’dan spora önemli destek

GAZİANTEP merkezli Altunkaya Şirketler Grubu, spora verdiği destekler öne çıkıyor. Altunkaya Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, grubun faaliyetleri ve spora verdikleri destekleri anlattı. Altunkaya, "1980 yılında kurulan şirketimiz ilk olarak Mahmood Tea markasıyla üretime başladı. Daha sonra 2005 yılında Mahmood Coffee markamızla kahve sektörüne girdik. Mahmood Coffee, Altunkaya Şirketler Grubu'nun Türkiye'de faaliyet gösteren, dünya çapında markalarla rekabet etmek ve yerli üretimle bu sektörde biz de varız dediği bir markadır. Bir dünya markası olma yolunda olan Mahmood Coffee, dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerinden üretilmektedir ve tüm dünyada kahve tüketicileri tarafından beğeniyle tüketilmektedir" dedi. Altunkaya Şirketler Grubu'nun merkezi Gaziantep'te bulunan ve birçok alanda faaliyet gösteren dev bir işletme olduğunu kaydeden Altunkaya, "Şirketlerimiz gıda sektöründen içecek sektörüne, sağlık ve temizlik sektöründen tarım ve hayvancılık sektörüne kadar birçok alanda Türkiye'yi dış pazarlarda temsil etmektedir" diye konuştu.