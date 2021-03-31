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Giriş Tarihi: 31.3.2021

Efes’in 5 katı büyüklüğünde

Efes’in 5 katı büyüklüğünde

Anavarza Antik Kenti’nde kazı çalışmaları tamamlanınca Efes’in 5 katı büyüklüğünde bir antik kent yeniden gün yüzüne çıkacak

ADANA'NIN Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti'nde kazı çalışmaları tamamlanınca Efes'in 5 katı büyüklüğünde bir antik kent yeniden gün yüzüne çıkacak. Anavarza Antik Kenti 22,5 metre genişliği, 10,5 metre yüksekliğiyle en büyük anıtsal şehir kapıları arasında yer alan Zafer Takı'nın eski ihtişamına kavuşmasıyla ziyaretçilerine tarihe yolculuk yapmayı hedefliyor. Anavarza Antik Kenti'ni koruyan, Türkiye'nin ilk kadın bekçisi olan Hatun Dilci'nin oğlu Yücel Dilci, alanda bulunan Zafer Takı'nın Roma döneminden kalma Türkiye'nin en görkemli tarihi yapıtı olduğunu, kazının tamamlanmasıyla Efes Antik Kenti'nin 5 katı büyüklüğündeki 7 bin yıllık tarihin gün yüzüne çıkacağını ve dünyanın gözünün orada olacağını kaydetti.
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Efes’in 5 katı büyüklüğünde
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