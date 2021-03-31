Kahramanlı Group’tan Mersin ve bölgeye dev yatırım

TÜRKİYE'YE ilk kara limanını Mersin'e kazandıran lojistik sektörünün önde gelen isimlerinden Kahramanlı Group, ilk etapta 4 milyon Euro'luk yatırımı ile Mersin ve bölgede istihdam sağlıyor. Türkiye'ye ilk kara limanını Mersin'e kazandıran lojistik sektörünün önde gelen isimlerinden Kahramanlı Group, ilk etapta 4 milyon Euro'luk yatırımı ile Mersin ve bölgede istihdam sağlıyor. İhracat konusunda büyük bir TIR filosuna sahip olduklarını söyleyen Kahramanlı Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahramanlı, "Çok zor olsa da yaptığımız büyük yatırımlarla Türkiye'nin ilk Kara Limanını Mersin'imize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Kentimizde bu konuda yeterli ve aksamadan hizmet vermek için istihdam sayımızı da artırarak ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyoruz" dedi. Ali Kahramanlı, "Türkiye'de örneği olmayan bir tesise sahibiz. Bu tesisimiz, 55 dönüm üzerinde hem kapalı hem açık alanda kurulu Dry Port (kara limanı). Dry Port tesisimiz bir liman sahası olup, Gaziantep, İskenderun, Kayseri, Konya gibi bölgelerdeki ithalat ve ihracatçılara hizmet veriyor. Uluslararası nakliyede bizim araçlarımızı tercih eden müşterilerimizin Mersin Limanı ile işi olmuyor. Direk bizim Dry Port tesisimizden faydalanıyorlar" diye konuştu.