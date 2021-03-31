M1 alışveriş merkezleri hız kesmiyor

M1 Adana ve M1 Gaziantep AVM ,zengin mağaza zinciri ve kaliteli markaları arasına yenilerini eklemeye devam ediyor. Dünya genelinde yaşanan ekonomik daralma ve sorunlar pek çok sektörü olumsuz yönde etkilerken M1 Adana ve M1 Gaziantep Alışveriş Merkezleri doluluk oranlarını en üst düzeyde tutarak ulusal ve uluslararası düzeyde yeni markalara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. M1 Adana AVM Müdürü Yalçın Öz, "Pandemi sürecinde alınan önlemlerin ciddi, sağlıklı ve düzenli bir şekilde uygulanması AVM'lerimizde kapalı alanlarda yüzde 100 taze hava sağlayan ve 24 saat esasına göre çalıştırılan özel havalandırma sistemi sayesinde M1 Adana'nın ziyaretçiler tarafından tercih edilebilir olmasını sağladı. Dünya genelinde yaşanan ekonomik daralma ve sorunlar pek çok sektörü olumsuz yönde etkilerken M1 Alışveriş Merkezlerimiz doluluk oranlarını bu süreçte en üst düzeyde tutarak ulusal ve uluslararası düzeyde yeni markalara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor" dedi. Özellikle son yıllarda büyük ilgi gören "M1 ADANA MOBİL" uygulaması üzerinden on binlerce katılımcıya düzenli olarak ulaşım sağlandığını vurgulaya Öz, "Düzenlenen hediye çeki kazandıran satış kampanyalarımız ile AVM'lerimize müşteri ve ciro verimliliğini arttıran çalışmalar yapıyoruz. Bünyemizdeki tüm mağazalarımızla gerçekleştirilen düzenli işbirlikleri ile özel günlerde çeşitli kampanyalar düzenlemekteyiz. Bu aktivitelerin hedef kitleye duyurulmasında sosyal medyanın gücünü de göz ardı etmeden aktif olarak kullanmaktayız. Bu da bizi ziyaretçiler ve markalar açısından tercih edilebilir bir noktaya getiriyor" diye konuştu.