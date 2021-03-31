Orhan Murat Avcı: Pandemi bittiğinde ciddi bir talep patlaması olacak

HALİL Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve AKAMDER Başkan Yardımcısı Orhan Murat Avcı, pandeminin sadece Türkiye'de değil, dünyadaki müşteri trendlerini hızla değiştirdiğini söyledi. Orhan Murat Avcı, "Sokağa çıkma yasakları, sosyal mesafe, kapalı alanlarda bulunmama gibi pandemiyle hayatımıza giren konular, sosyal donatılı projelerin önemini daha net gösterdi" dedi. "İnsanlar artık sadece bir apartman dairesi istemiyor, havuzu, bahçesi, yürüyüş koşu alanları olan, güvenlikli yüksek sosyal donatılı evler istiyorlar" diyen Avcı, bu dönem bunun gibi sitelerde oturan insanların pandemiyi çok daha rahat ve huzurlu geçirdiğine dikkat çekti. Avcı, gelecek dönemde bu tarz konutlara talebin daha da artacağına vurgu yaptı.