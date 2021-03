Portakal çıçeğı karnavalı yarın online olarak başlıyor

2013 yılından bu yana baharın gelişini neşe, dostluk, birlik ve kardeşlik temasıyla kutlayan "Nisan'da Adana'da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı" bu yıl 1-4 Nisan tarihleri arasında online olarak düzenlenecek. 9'uncu kez gerçekleştirilecek online karnaval, 1 Nisan Perşembe günü nisandaadanada. com adresindeki karnaval dijital mecrasında başlayacak online yayınlar, ödüllü ve eğlenceli etkinlikler ile 4 Nisan Pazar gününe kadar sürecek. Karnaval Komitesi, pandemi önlemlerinin devam ettiğini ve bu çerçevede karnavalın dijital olarak düzenlenmesi kararını aldıklarını bildirerek, "Hazırlayacağımız dolu dolu programla, ünlü konuklar ve sanatçıların da katılacağı yayınlar ile yine herkese karnaval ruhunu yaşatacağız. Birliktelik ruhumuza iyi gelecek, motivasyonumuz artacak" açıklamasında bulundu. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında ödüllü karnaval klasikleri olan Kortej Kostüm Yarışması, Portakallı Lezzetler Yarışması, Portakal Çiçeği Koşusu, Portakal Çiçeği Ulusal Satranç Turnuvası, Hızlı Dürüm Yeme Yarışması düzenlenecek. "Arabalı Karnaval" ile karnaval açılış töreni ve konserine sınırlı sayıda karnaval sever fiziki olarak otomobilleriyle katılırken, on binlerce kişi de töreni ve konseri online olarak izleyecek."Havadan Adana'' ile ünlü hava fotoğrafçısı Ali Kabaş'ın paramotor ile uçarak özel kameralarla çekeceği Adana görüntüleri izleyicilere aktarılacak. "Nehrin İki Yakası" etkinliğinde başlarına Gopro kameralar monte edilmiş sporcuların eğlenceli mücadelesi izlenecek. "Büyüksaat'in Ritmi", Büyük Saat Kulesi'nin önünde yapılacak dans gösterilerinde Adana'nın mistik dokusunu ile sanatı buluşturacak. "Dev Satranç" ünlü satranç ustalarının hamlelerinin satranç kıyafetleri giymiş oyuncular tarafından teatral hareketlerle eğlenceli biçimde canlandırılması satranç severin neşeli izlencesi olacak. "KarnavalGamer" etkinliğinde ödüllü Portakal Çiçeği PUBG turnuvası binlerce oyuncuyu ve on binlerce izleyiciyi ekran başına toplayacak. "KarnavalKids" kapsamında 0-6 yaş grubu çocuklar ve ebeveynleri için eğlenceli ve ilgi çekici etkinlikler yer alacak.2013 yılından beri Adana'da Nisan ayında sivil inisiyatifle gerçekleştirilen sokak karnavalı. Ayrıca Türkiye'nin ilk karnavalı olma özelliğine sahiptir. Sloganı "Nisan'da Adana'da" olarak belirlenmiştir. Karnaval fikrinin öncüsü, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt'tur. Kimisi kapalı, kimileri açık alanda gerçekleşen konser, sergi, ve gösterileri içeren karnavalın en önemli etkinliği, katılımcıların renkli kostümler giydiği kortej yürüyüşüdür. İlk karnaval, 12-14 Nisan 2013'te düzenlendi. Korteje 15bin kişi katıldı. 2. karnaval, 11-14 Nisan 2014'te 3 gün süreli düzenlendi. 3. karnaval, 1-5 Nisan 2015 tarihinde gerçekleşti. Kostümlü korteje yaklaşık 90 bin kişi katıldı. 4. karnaval, 7-10 Nisan 2016 tarihinde yapıldı. 2020 yılında korona virüs sebebi ile karnaval iptal edildi.