Şevket Ertem: Güçlü altyapıya sahibiz

Geçtiğimiz bir yıldır izlenen yolu değerlendiren Şevket Ertem, "Türkiye'de 11 Mart 2020'de Sağlık Bakanımızın açıklamasından sonra, biz de kendi kurumlarımız için alınabilecek önlemler ile ilgili hızla çalışmalara başladık. 16 Mart 2020 itibariyle gerek devlet okulları gerekse özel okullar yüz yüze eğitime ara vererek online eğitime başladı. O zamana kadar belli bir bölüm üniversite haricinde ilk ve orta öğretim düzeyinde online eğitim tecrübesi yoktu. Ancak biz de dahil pek çok kurum bu sürece hızla adapte olduk ve öğrencileri yarı yolda bırakmadık" dedi. Adana Final Okullarında aldıkları önlemlerin TSE tarafından "Okulum Temiz" belgesi ile tescillendiğini söyleyen Şevket Ertem, hijyen, temizlik ve teknik donanım konusunda güçlü bir altyapıya sahip olduklarını belirtti. Ertem, öğrencilerin de alınan tedbirlere duyarlılık gösterdiğini, maske, hijyen ve mesafe konusunda kurallara uyduğunu anlattı. Ertem kampüslerinde alınan önlemler ile ilgili şöyle bilgi verdi: "Kampüsün tüm açık ve kapalı alanlarında düzenli olarak dezenfektasyon işlemleri yapıyoruz. Ayrıca sisleme makinemiz ile günde 3 kez sisleme işlemi ile kapalı alanlar dezenfekte ediliyor. Okulun muhtelif yerlerinde, sınıf içleri, tuvaletler, koridor ve giriş-çıkışlarda hijyen noktaları oluşturularak ayaklı istasyonlar kuruldu. Tüm öğretmen kadromuz, personelimiz ve öğrencilerimiz hijyen konusunda bilinçlendirildi, siperlik ve maske dağıtıldı. Kampüsün tüm açık ve kapalı alanlarına Sağlık Bakanlığı ve TSE'nin yayınladığı Kovid 19 önlemleri yönergesine uygun yönlendirme işaret ve uyarı levhaları da asıldı." Online eğitimin ne kadar mükemmel olursa olsun insanın sesindeki o sıcaklığı asla veremeyeceğini ve yüz yüze eğitimin yerini tutamayacağını ifade eden Ertem, "Okul aynı zamanda sosyal öğrenmenin de yaşandığı, arkadaşlık ilişkilerinin, rekabetin, fiziki sosyalleşmenin olduğu bir ortam; akranlar arası ilişkiler, sınıf içi etkileşim süreçleri online eğitimde aksadı. Öğrenim açığını kapatılabilirsiniz ancak eğitim açığı kolay kolay kapanmaz. İşte bu yüzden bir nesli kaybetmek üzere olduğumuzu her ortamda vurguluyoruz. Eğitimde verdiğimiz kayıp, uzun zamanda anlaşılır ve bu kaybı telafi etmek çok zor, belki de imkansız. Biz biliyoruz ki okul sokaktan güvenlidir" şeklinde konuştu.