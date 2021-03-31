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Giriş Tarihi: 31.3.2021

Silifke Can Erığı Rusya, ve ’ya ihraç ediliyor

Silifke Can Erığı Rusya, Almanya ve Hollanda’ya ihraç ediliyor
Mersin'in Silifke ilcesinin Goksu Vadisi koylerinde ortu altında uretilen ve turfanda olarak satılan can eriği 150 TL'lik kilosu ile ureticisini sevindirmeye devam ediyor. Hasadı yapılan erikler, 100'er gramlık kaselere konularak ic piyasada İstanbul, Ankara ve İzmir'e gonderilirken, Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihrac ediliyor. Mart ayının başlarında 250 TL'den ilk satışı yapılan ve ihracatının da acık olması nedeniyle halen 150 TL'den alıcı bulan ortu altı can eriği ureticileri fiyatlardan ve satışlardan memnun olduklarını ifade ettiler. Hasadı yapılan erikler, 100'er gramlık kaselere konularak ic piyasada İstanbul, Ankara ve İzmir'e, gonderilirken, dış piyasada ise Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihrac ediliyor. Acık alanda ise nisan ayında hasat beklediklerini ifade eden erik ureticisi Murat Temur, "Ortu altında yaklaşık 200 donume yakın bir arazimiz var. Buradan 200 ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Acık alanda ise hasat Nisan ayının ilk haftasında başlayacak" dedi.

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Silifke Can Erığı Rusya, Almanya ve Hollanda’ya ihraç ediliyor
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