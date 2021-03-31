Teknik Metal bu yıl yüzde 25 büyümeyi hedefliyor

PANDEMİYE rağmen 2020 yılındaki büyüme hedeflerine ulaşan Teknik Metal, 2021 yılında da yeni makina yatırımları ile birlikte yüzde 25 büyüme hedefinde. 55 bin 000 metrekare alana kurulu Paslanmaz Çelik Servis Merkezi Türkiye'nin güney bölgesinin ilk Paslanmaz Çelik Servis Merkezi olma özelliğinde. 4 rulo açma ve boy kesme, 4 dilme ve 1 taşlama hattı ile sektöründe katma değer yaratıyor. Makine Parkurunu her geçen gün büyüten Teknik Metal, 1 yıl içinde kurulumu gerçekleşecek olan 4 yeni dilme hattı ve 1 yeni boy kesme hattı ile yatırımlarında hız kesmiyor. Teknik Metal Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Şire, "15 mm genişliğe kadar paslanmaz çelik şerit tedariği yapabiliyorduk. Devreye alınacak yeni makina hatları ile birlikte 10 mm'ye kadar tedarik imkânına ulaşacağız. Böylece üretim çeşitliliğimizi arttırarak; mutfak endüstrisinden petrokimyaya, inşaattan tersaneye birçok farklı sektörün paslanmaz çelik malzeme tedarikçisi olarak, tedarik yelpazemizi bir üst seviyeye taşımış olacağız" dedi. Sektörde Türkiye'nin en güçlü tedarikçileri arasında yer aldıklarını kaydeden Şire, "Paslanmaz Çelik; rulo, levha, çubuk, lama, köşebent, tel, dört köşe, altı köşe, boru ve profil ürünlerini stoklarımızda sürekli olarak bulundurarak, sanayicilerimizin ihtiyaçlarına anında cevap veriyoruz. Paslanmaz Çelik uzun ve yassı grubunda sürekli olarak zengin kalite ve ürün çeşitliliğiyle, uluslararası standartlarda, 1. sınıf sertifikalı malzemeler bulundurarak; sanayicinin çözüm ortağı olma konumundayız'' diye konuştu.