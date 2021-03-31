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Giriş Tarihi: 31.3.2021

Yanan ormanlık alanlara kızılçam tohumu ekiliyor

Yanan ormanlık alanlara kızılçam tohumu ekiliyor

’da orman seferberliği başlatıldı. Geçen yıl Eskikonacık, Belemedik ve Kaleboynu’nda çıkan yangında zarar gören ormanlık alana tohumlar atıldı. Bölgenin yeşillendirilmesi için herkes bir araya geldi

ADANA'NIN Pozantı ilçesinde yanan ormanlık alanlara kızılçam tohumu ekiliyor. Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ilçede geçen yıl Eskikonacık, Belemedik Mahallesi ve Kaleboynu mevkisinde çıkan ve 5 gün sonra kontrol alınarak söndürülen orman yangınında zarar gören 720 hektar alanın yeniden yeşillendirilmesi için kızılçam tohumu ekiyor. Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Orman Haftası kapsamında Belemedik Mahallesindeki Kirazlıdere mevkisinde gerçekleşen etkinlikte, yanan alanlara 2 bin 100 kilogram tohum atacaklarını kaydetti. Etkinliğe Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman, Pozantı Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Doğucu, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Ünsal, Pozantı Orman İşletme Müdürü Bünyamin Üçgül, kurum amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
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Yanan ormanlık alanlara kızılçam tohumu ekiliyor
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