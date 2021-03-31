Yarım asırdır çelik sektöründe hizmet veriyor

Baştuğ Çelik'in 1991yılında Hatay Payas'ta haddecilikle başlayan sektörel yaşamı, bugün Osmaniye Organize Sanayi bünyesinde son teknoloji bir entegre tesisle devam ediyor. Türkiye'nin en büyük demir-çelik üreticilerinden biri olan firma sadece yurtta değil, dünyanın demirçelik ihtiyacını karşılayan bir marka olma vizyonuyla üretimi tüm hızıyla sürdürüyor. 200 beyaz yaka, 520 mavi yaka olmak üzere toplam 720 kişiyle hizmet verdiklerini belirten firma yetkilileri, "2008 yılında başlattığımız yeni yatırımımız olan Baştuğ Metalurji, 155 bin metrekarelik kapalı olmak üzere 700 bin metrekarelik bir arazi üzerine kurulu üretim tesislerinde, yıllık 2 milyon ton sıvı çelik işleme kapasitesine sahibiz. Tesisimizde 130 x 130 mm'den 200 x 200 mm'ye kadar kütük, 8 mm'den 63 mm'ye kadar nervürlü inşaat demiri üretiyoruz.Bugün kullandığımız teknoloji, hali hazırda yüksek katma değerli ürün vizyonuyla şekillendi. Entegre hale gelirken, tesis yapılanmasında son teknoloji seçimler yaparken ciddi bir ar-ge çalışması yapmaktayız" dediler. Baştuğ Metalurji olarak yerel ve bölgesel ticarete ağırlık verdiklerini de kaydeden yetkililer, "Pazar çeşitlendirmesine giderken yakın çevremizi ihmal etmemeye özen göstermekle birlikte ihracat pazarlarında büyük bir oyuncu olduğumuzu unutmamak gerekir. Mevcut %30 – 35 ihracat pazarımızı büyütmek ve çeşitlendirmek adına gereken tüm çalışmaları yapmaktayız. Bölgemizde iç piyasa talebini karşılamak için kalite ve çeşitlilik konusunda da ödün vermeden pazar payımızı büyütmekteyiz.