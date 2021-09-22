Devletimiz geçmişte kendisine yapılan hiçbir alçaklığı unutmaz...Gün gelir hesabını sorar.Tanıdığım Erdoğan, Türk devlet aklını kullanıp, Fransa 'dan, İngiltere 'den, Amerika 'dan, Yunanistan 'dan geçmişin hesabını mutlaka soracaktır...Yüz yılın intikamı mutlaka alınacak!...Hem de misliyle...ABD de buna karşılık CHP'nin önderliğinde kurdurduğu ittifakla "geçmişin intikamının" alınmasını önlemek istiyor.Çünkü İHA ve SİHA'ların Azerbaycan ve İdlib 'de neler yaptığını gördüler.Yabancı basın her gün SİHA ve İHA'ların özelliklerini yazıyor.Bu yüzden Türk İHA'ları batılı devletlerin ve zillet ittifakının kâbusu oldu.gibi CHP'liler bu yüzden rahatsız...Varsın rahatsız olsunlar...Yıllar önce de aynı şeyi yapmıştı ABD.Marshall yardımına karşılık uçak fabrikasının kapatılmasını şart koşmuştu...O zamanlar Şemsettin Günaltay Başbakan, İsmet İnönü Cumhurbaşkanıydı.ABDdedi.İnönü'dediyerek fabrikanın kapısına kilit vurdu.Geçmişte Nuri Demirağ 'a yapılanın aynısı bugün Selçuk Bayraktar 'a yapılmak isteniyor.ABD'ninnı oluşturan parti ve liderleri ne kadar omurgasız ne kadar kolay lokma gördüğü de ortada.İttifakı oluşturanlar ABD'nin bu tezgâhını bilmiyor sanmayın.Bile bile gâvura destek veriyorlar.

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Reis'ediyemiyorlar.Çünkü Reis'e söz geçiremeyeceklerini biliyorlar.Bunun için tuzaklarla ve yalanlarla siyasi iradeyi değiştirip milli teknolojiyi akamete uğratmak istiyorlar.

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İttifakın bir diğer amacı da Fetullah Gülen 'in 'Halife' olarak Türkiye'ye dönmesini sağlamaktır. Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener 'inlafı boşuna değil.Bu duruma milleti hazırlıyorlar.ABD Başkanı Joe Biden bunlara iyi cesaret verdi...Zillet ittifakı mensupları, ülkemizin diğer kazanımlarını da yok etmek istiyorlar.Aksine bunlar ne Atatürk'ü, ne de demokrasiyi severler.Atatürk'ü sevselerdi Atatürk'e 'kefere' diyenler CHP'de baştacı edilmezdi. Mehmet Bekaroğlu , yıllar önce çıkardığı 'Gelecek' isimli dergide 'su üstünde yürümek' başlıklı bir yazı yazdı.Yazıda Atatürk'e 'kefere' dedi.Aynı yazıda Humeyni'ye de methiyeler dizmişti.İttifakın diğer hedefi deHDP'li Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu'na İmralı'yı niye adres gösterdi sanıyorsunuz?.Bu ittifak Güneyimizde bir PKK devleti kurulmasının da yolunu açar!

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İftiralarlaAKParti hükümetini karalamak için heralçaklığı yapıyor.Hayatında hiçbir şey başaramamış bu basiretsiz, yeteneksiz, biracı tayfası, Erdoğan düşmanlığı üzerinden iktidara gelip milletin canına okumak istiyor.Hesapları budur!.

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Türk Tabipleri Birliği'ne mensup bazı doktorların,duydum.Ayrıca TTB'ci doktorlar, çok ileri tarihlere MR randevusu veriyormuş.Durumu acil olan hastalaradiyorlar.Hastaları özel hastanelere soyduruyorlar.Üniversite hastanelerinde görev yapan TTB'li doktorlar hastalara sorun çıkarıyor.Doktorların hastalarla ilgilenmemesinin ve hastalara kötü davranmasının faturası da haliyle hükümete çıkıyor...