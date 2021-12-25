Benzersiz mücadele

Gaziantep
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bir asır önce dünya tarihinde örneği bulunmayan bir mücadele ile düşmana karşı direndiğini söyleyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Bugün hepimize düşen görev kahramanlarımızın emanetine sahip çıkarak sonsuza kadar yaşatmaktır" dedi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gazi şehrin kahramanlarının, bundan tam 100 yıl önce, unutulmaz bir destan yazarak bu şehri miras olarak bıraktıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, "Bizler, inançları ile azimleri ile ve cesaretleri ile, hürriyet ve istikbalimize sahip çıkan, vatanı için gözlerini kırpmadan canını feda ederek Kurtuluş Destanı yazan Şahinbeyleri, Şehitkâmilleri, Karayılanları ve tüm kahramanlarımızı asla unutmayacağız" dedi.
DESTANSI KAHRAMANLIKLAR
Dünyada, nüfusunun dörtte birini şehit veren, kalanlarının malul ve gazi olduğu başka bir şehir bulunmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Dereli, "Bu kahramanlık, yine dünyada ilk olmak üzere, şehrimize "Gazi" unvanı verilerek takdir edilmiştir. Ecdadımızın destansı kahramanlıklarını ne kadar anlatmak istersek isteyelim, kelimeler kifayetsiz kalır. Bugün hepimize düşen en büyük görev, Şahinbey, Şehitkamil, Karayılan ve tüm kahramanlarımızın emanetine sahip çıkarak, sonsuza kadar yaşatmaktır. Gazi Şehir Gaziantep'te bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, bu inançla, gece-gündüz demeden şehrimizin ve ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünü gururla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle ve saygıyla yâd ediyoruz" dedi.