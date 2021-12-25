Gaziantep Havalimanı kapasite artırıyor

Gaziantep
Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 6 milyona çıkaracak yeni terminal binasının inşaatında sona gelindi. Yeni binayı kentin düşman işgalinden kurtuluşun 100. Yıldönümü töreni için kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hizmete açacak. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada yeni bina ile havalimanının alanı 15 bin metrekareden 72 bin 600 metrekareye çıkarılarak yıllık yolcu kapasitesi 2.5 milyondan 6 milyona, uçak park sayısı 12'den 18'e, otopark araç kapasitesi ise 585'ten 2 bin 49'a ulaşacak. Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen törenlere katılmak üzere kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği terminal binasının hizmete girmesiyle kente gelen ve giden yolcu sayısının da ciddi oranda artması bekleniyor.