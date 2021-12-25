Gaziantep mutfağı dünya mirasında

Dünyanın neresinde olursanız olun, yemek denilince akla hemen İtalyan, Fransız ve Çin mutfakları gelir. Ülkeler dışında mutfağıyla ünlenmiş tek şehir ise Gaziantep
'tir. Gaziantep sadece baklavası ve kebapları ile değil diğer çeşit çeşit yemekleri, bunlarda kullanılan araç-gereci, pişireni ve hatta yiyeni ile apayrı bir kültürdür. Mezopotamya'da en uygar topluluğun yaşadığı Anadolu'nun doğuştan sanatçı ve yetenekli evlatları bu zenginlikten yararlanarak her alanda olduğu gibi yemek yapımındaki hünerleri ile de, diğer yöreleri geçerek, mutfaklarında daha güzel, daha iştah çekici nice çeşitler geliştirmiş ve sofralara sunmuştur. İşte birbirinden lezzetli Gaziantep yemeklerinden bazıları:
Etli yemekler:
Beyin haşlama, Beyran, Kara kavurma, Kelle paça, Ciğer yahni, Daraklı tavası, Topaç eritmesi, Erik tavası, Çağla aşı, Çiğdem aşı, Sarımsak aşı, Şiveydiz, Ufak köfte, Yoğurtlu kabak dolması, Bakla tavası, Bamya tavası, Borani, Çağla aşı, Doğrama, Kabaklama, Kazan kebabı, Kenger tavası, Kilis kebabı, Lolaz aşı, Nohut yahnisi, Patlıcan musakkası, Patlıcan oturtması, Soğan yahni.
Dolmalar:
Acur dolması, Biber dolması, Domates dolması, Havuç dolması, Haylan kabağı dolması, Hıyar dolması, Kabak dolması, Keme dolması, Mıhşı, Mumbar dolması, Patates dolması, Patlıcan dolması, Yaz dolması, Yoğurtlu kabak dolması, Soğan dolması.
Sarmalar:
Lahana sarması, Marul sarması, Pancar sarması, Yaprak sarması...
Kebaplar:
Ali nazik, Altı ezmeli kıyma, Altı ezmeli tike kebabı, Altı ezmeli tavuk şiş, Ayvalı kebabı, Cartlak kebabı, Ciğer kebabı, Domatesli kıyma kebabı, Elma kebabı, Keme kebabı, Külbastı, Patlıcan kebabı, Sarımsak kebabı, Simit kebabı, Soğan kebabı, Vali kebabı, Vişneli kebap, Yeni dünya kebabı, Yoğurtlu kebap, Yarım tava...
Köfteler:
Akıtmalı köfte, Arap köftesi, Analı kızlı, Ekşili köfte, Ayvalı ufak köfte, Çiğ köfte, Ekşili ufak köfte, Haveydi köftesi, İç katması, İçli köfte, Közleme, Maltıhalı köfte, Mişviyye, Patatesli yapma, Simit kebabı, Sini köftesi, Tene katması, Topaçlı köfte, Yağlı köfte, Yapma, Yoğurtlu ufak köfte, Yumurtalı köfte, Yuvarlama...
Pilavlar:
Bulgur pilavı, Ciğerli pilav, Domatesli bulgur pilavı, Etli bulgur pilavı, Firik pilavı, Firikli simitaşı, Hindili pilav, Kapamalı pilav, Lolazlı pilav, Mercimekli bulgur pilavı, Maltıhalı pilav, Meyhane pilavı, Nohutlu pilav, Patlıcanlı pilav, Simit aşı, Şehriyeli pilav...
Börekler:
Baklava böreği, Kabak böreği, Karnıyarık, Lahmacun, Puf böreği, Suböreği, Şiş börek, Zeytinli börek...
Hamur Tatlıları:
Baklava, Künefe, Katmer, Lokma, Müşebbek, Taş kadayıfı...
Helvalar:
Hac helvası, İrmik helvası, Un helvası, Pekmezli nişasta helvası, Kuymak, Şekerli kake, Şekerli-peynirli karnıyarık. Tahin helvası, Fıstıklı helva, Leblebili helva, Küncülü helva, Unlu helva, Tel helva, İçli tel helva...
Serinleticiler:
Meyan şerbeti, Tah şerbeti, Urmu dut (ekşi siyah dut) şerbeti, Gül şurubu, Üzüm suyu, Pekmez şerbeti, Koruk şerbeti, Karsanbaç (karla pekmez karışımı), Haytalı (sütlü pelte, gül şurubu ve karla yapılır)...
Tatlılar:
Pekmezli aşure, Bastık (nişasta ile pişirilen üzüm suyu peltesi), Tarhana eritmesi, Küsbe akıtması, Pekmezli kuymak, Nefse emi, Güllaç, Muhallebi, Sütlü (sütlaç), Zerde, Tahinli pekmez, Ağızlı pekmez...