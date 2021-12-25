Özmen Un değirmencilikte ezber bozdu

Özmen Un Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özmen, Endüstri 4.0 ürünü yenilikçi yatırımlarıyla gıda güvenliği konusunda sektörde toplam kaliteyi yükselttiklerini söyledi. Dünyada her şeyin hızla değiştiğine dikkat çeken Erhan Özmen, "Bir taraftan insanlara arz edilen yeni-yeni şeyler, diğer bir taraftan da bu arzlar karşılığında hızla değişen tüketim alışkanlıklarımız. Her sektörde olduğu gibi un sanayisinde de bu değişiklikler hızla hayatımıza giriyor ya da girecek. Özmen Un olarak, Gaziantep
5. OSB de 2018 yılında dünyanın en iyi teknolojisi Bühler ile Endüstri 4.0 değirmen yatırımımızı gerçekleştirdik. Uzun ve meşakkatli çalışmalar sonucu 2020 yılı Ocak ayı itibarıyla Zanaatkârlık serisi, Ustalık serisi ve Ekmeklik serisi ile ülkemizin tüm unlu mamuller zenginliğini kapsayan 41 farklı un çeşidini ulusal ve uluslararası müşterilerimize ulaştırarak dünyada ilk defa bu kadar yüksek miktarda çeşidi gerçekleştirmiş olduk" dedi. Yaptıkları yatırımla aynı zamanda ülkemizde ilk defa kişiye ya da markaya özel üretim yaptıklarını vurgulayan Özmen, "Ülkemizin çok kıymetli zincirlerinin ya da markalarının kendi müşteri tercihlerine ve kendi üretim ortamlarına uygun özel ve esnek unlarını da dizayn etmeye başladık. Diğer bir taraftan, ev içi tüketim noktasında da tamamladığımız ilave yatırımlar ile pizzalık un, ekmeklik durum buğdayı unu, irmik, pastalık un ve tam buğday unu gibi özel üretimler ile de ev hanımlarına da en kısa sürede ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.