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Giriş Tarihi: 25.12.2021

ŞANLIDER ‘birliği’ güçlendiriyor

ŞANLIDER ‘birliği’ güçlendiriyor

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayan ŞANLIDER Başkanı Hakkı Kılıç, ortak kültürün yaşatılması ve kentin yaşam kalitesinin artırılması için çalıştıklarını söyledi

Gaziantep Şanlıurfalılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ŞANLIDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Kılıç, Gaziantep ve Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürüyle birbirinin aynısı olduğunu belirterek, "Antep'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun gerçekleştiği ve GAZİ unvanıyla taçlandığı destansı mücadeleyi hep birlikte yaşayarak mücadele ruhu ve kardeşliğimizi gelecek nesillere yansımamız gerekiyor" dedi. Gaziantep'te yaşayan Şanlıurfalıların kendilerini misafir olarak görmeyip şehirle bütünleşmiş bir yapıda kentin geleceğini inşa etmede önemli görevler üstlendiklerini kaydeden Hakkı Kılıç, "Ortak kültürümüzün yaşatılması, kentimizin yaşam kalitesinin daha da arttırılması için hep birlikte elimizi taşın altına koyduk. Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek adına düzenlediğimiz etkinlikler ve yaptığımız işbirlikleriyle yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.
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ŞANLIDER ‘birliği’ güçlendiriyor
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