Şehitkamil Sahnesi göz kamaştırıyor

Şehitkamil
Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi'ni en kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi. Gerçekleştirdiği kültür-sanat yatırımlarıyla Gaziantep
'i, 'yaşanabilir kentler' sıralamasında üst sıralara taşıyan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geçtiğimiz ay yapımına başlanan D.T. Şehitkamil Sahnesi'ni en kısa sürede tamamlamayı planladıklarını dile getirdi. Fadıloğlu, toplam 10 bin 270 metrekare kapalı alana sahip olacak Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi içerisinde, 600 kişilik ana salon, 500 metrekare sahne, orkestra çukuru, hareketli sahne, açık amfi, kütüphane, dans ve bale salonu, prova salonları, eğitim odaları, sanatçı hazırlık odaları, giriş-fuaye ve sergi salonu kafeterya, idari bölüm bulunacağı bilgisini kamuoyuyla paylaştı.
BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR VE GURUR KAYNAĞI
Projenin gerçekleştirilmesinde katkısı olan herkese teşekkür eden Fadıloğlu, şu açıklamada bulundu: "Gaziantep, geçmişte 'Küçük Buhara' adıyla anılan, ilmin, bilimin, sanatın ve kültürün merkezi olan bir yerdi. Üzerinde yaşadığımız bu kutsal toprakların 100 yıl önceki ihtişamlı günlerini tekrar yaşaması adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Göreve geldiğimiz andan itibaren en büyük hedefimiz, Gaziantep'i yaşanabilir kentler sıralamasında daha yukarılara taşımak. Yarın bizler, bulunduğumuz makamlarda olmayacağız. Bu kentin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayabilecek eserler bırakmamız lazım. Şehitkamil Belediyesi olarak bizler, bu bilinçle sanatsal ve kültürel alanda yapmış olduğumuz yatırımlara yenilerini eklemek için çalışıyoruz"