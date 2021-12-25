Tarihe ışık tutan müze

Gaziantep
'in 6 bin 317 şehit vererek ortaya koyduğu destansı mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak amacıyla açılan Şahinbey Milli Mücadele Müzesi
tarihe ışık tutuyor. Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlara ve İngilizlere karşı tek yumruk olup, dünyaya örnek gösterilecek bir mücadele ortaya koyan Gazianteplilerin kurtuluş destanı Şahinbey Belediyesi Milli Mücadele Müzesi'nde yeniden hayat buldu. Ecdadın zor koşullar altında düşmanın teknolojik silahlarına karşı verdiği mücadele balmumu heykeller ve ses efektleri ile gelecek nesillere aktarılıyor. Gaziantep'in direniş destanının yansıması olan Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'ni ziyarete gelenler verilen mücadeleyi yerinde yaşayarak tarihte yolculuk yapıyor. Gazianteplilerin dillere destan Kurtuluş Mücadelesinin tarihi kanıtı ve tanığı olan mağaralar yeniden gün yüzüne çıkartıldı. Şahinbey Milli Mücadele Müzesi altında bulunan ve Kuvay-i Milliye çetelerinin toplanma merkezi olarak kullanılan mağaralar restore edilerek geçmişin yansımaları günümüze taşındı. 12 odası ile tarihi iki yapıyı ve altındaki mağaraları kapsayan Şahinbey Milli Mücadele Müzesi, girişinden itibaren tarihi yapının avlusu ile ilk sergi alanına ulaşılmakta. İçerik akışı müze güzergâhı çerçevesinde kronolojik olarak İngiliz ve Fransızlara karşı yürütülen mücadeleyi ve Gaziantep'te gerçekleşen önemli olayları anlatıyor. Milli Mücadele Müzesi bodrum katındaki İhsan Bey Kasteli'ne uzanan doğal mağara hattında eşsiz yeraltı yapıları olan kastel ve livasların görülebileceği toplam bin 100 metrekarelik mağara alanı ile geçmişi günümüze taşıyor. Müze ile birlikte aynı alan içerisinde bulunan ve Antep savunmasında şehitlerin ilk defnedildiği yer olan alanı Şehitler Meydanı olarak işlevsel ve simgesel anlamla canlandırmak amacıyla bir tasarım projesi hazırlanarak düzenlendi. Gaziantep'in vatan sevgisi ve iman gücünün birleştiği yer olarak, geçmişte yaşamış olduğu acıların ve kahramanlıkların önemini anlatan 4 bin metrekarelik alanda kahraman şehitleri anmak ve isimleri ile ebedi kılmak amacıyla Şehitler Meydanı'nda 6 bin 317 şehidin ismi duvara yazıldı.
İMKÂN DEĞİL İMAN GALİP GELDİ
Müze hakkında bilgi veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, mağaraların tarihte kullanılmış olduğu amaca uygun restore edildiğini belirterek, "Burası Gaziantep'in kuruluşunda Heyeti Merkeziye'nin kullandığı bir mekân. Tarihin ruh kazandığı Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde imkânın değil imanın galip geldiği en net bir şekilde anlatılmaktadır" dedi.