Mersin Türkiye’mizin incisi öncü bir şehirdir

Mavi Vatan Akdeniz'in en önemli liman şehirlerinden biri olan Mersin ekonomiye katkısıyla olduğu kadar doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Mersin'in sanayi, turizm ve tarım başta olmak üzere Türkiye ekonomisine sunduğu katma değere ilişkin SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Vali Pehlivan, Mersin 30 milyar dolar dış ticaret hacmi ile bir ticaret şehridir" diye konuştu.Vali Pehlivan, "Mersin Limanında devam eden liman genişletme çalışmaları tamamlandığında yüzde 50 kapasite artışı ile limanın toplam kapasitesi 3.6 milyon TEU çıkarılacaktır. Yaklaşık 200 yıl önce faaliyet göstermeye bir iskele olarak faaliyet göstermeye başlayan ve yıllar içerisinde sürekli gelişerek bugün dünyanın en büyük 100 Limanı arasında yıllık 2,6 milyon TEU konteyner kapasitesi ile 92'nci sırada yer alan ve ülkemizin en büyük konteyner limanı ile bir liman şehridir Mersin" dedi. Vali Pehlivan, "Mersin, Türkiye'de ilk kurulan ve yıllık 3 milyar 750 milyon doların üzerindeki ticaret hacmi ile Türkiye'de faaliyet gösteren 18 Serbest Bölge arasında ikinci sırada yer alan ve bünyesindeki 375 firma ile 10 bin 300 kişiye istihdam sağlayan Serbest Bölgesi, Ticaret Odalarına kayıtlı 47 bin faal taciri, esnaf odalarına kayıtlı 53 bin faal işyeri, kentte üretim yapan firmaların gerçekleştirdiği 9,8 milyar dolar ihracatı ve Mersin gümrük kapılarından gerçekleştirilen 30 milyar dolar dış ticaret hacmi ile bir ticaret şehridir" diye konuştu. Vali Pehlivan, Mersin'in şehir hastanesi ile birlikte toplam 5 bin 226 yatak kapasitesine sahip 13'ü devlet olmak üzere 28 hastanesi, 2 bin 8 uzman hekim olmak üzere 4 bin 621 doktoru, 172 Aile Sağlığı Merkezi, 68 112 Acil Sağlık İstasyonu ile bir sağlık kenti olduğunu söyledi. Vali Pehlivan şöyle devam etti: "Mersin'de, 2002-2024 yılları arasında; ulaştırma-haberleşme sektöründe 29 milyar 875 milyon TL tutarlı 73 proje, eğitim sektöründe 13 milyar 645 milyon TL tutarlı 484 proje, enerji sektöründe 3 milyar 119 milyon TL tutarlı 730 proje, tarım sektöründe 14 milyar 288 milyon TL tutarlı 719 proje, turizm sektöründe 1 milyar 493 milyon TL tutarlı 214 proje, sağlık sektöründe 9 milyar 207 milyon TL tutarlı 50 proje olmak üzere yaklaşık 98 milyar 878 milyon TL tutarlı toplam 2 bin 315 proje tamamlanmıştır. Sadece 2023 yılı ele alındığında; toplam yaklaşık 8,5 milyar TL proje bedelli 243 proje, yıllık 5,5 milyar TL harcama ile tamamlanmıştır. Mersin genelinde 2024 yılı şubat ayı itibariyle, 49,4 Milyar TL proje bedelli 341 proje yürütülmeye devam etmektedir"Vali Pehlivan, "Cumhuriyet tarihinin 'tek kalemdeki' en büyük yatırımı ve Ülkemizin ilk nükleer enerji santrali olarak Mersin'in Aydıncık İlçemizde bulunan, Ülkemizi nükleer elektrik enerjisi üreten ülkeler ligine yükseltecek ve her biri 1200 MW (megawatt) gücünde 4 ünitesi ile toplam 4800 MW kurulu gücü olacak Akkuyu Nükleer Enerji Santrali, yıllık üreteceği 35 milyar kilowatt/saat enerji ile ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacaktır. 4 reaktörde eş zamanlı inşaat çalışmaları devam eden projede yer alan aktif proje çalışanlarının sayısı 32 bin 821 kişidir. Santralde, 1'nci güç ünitesinin inşaat işlerinin yüzde 90'dan fazlası tamamlanmış durumdadır. 2'nci güç ünitesinin türbin binasının yapım işlemleri de devam etmektedir" diye konuştu.Çeşmeli mevkiinde son bulan otoyolun Taşucu'na kadar uzatılmasını sağlayacak Çeşmeli-Erdemli-Silifke- Taşucu Otoyolu Projesinin, Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde çalışmaların başladığını ifade eden Vali Pehlivan, "42 kilometre ana gövde, 11 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 53 kilometrelik uzunluğunda olan proje kapsamında, 7 adet tünel, 5 adet viyadük, 3 adet anayol köprüsü ve 4 adet kavşak köprüsü yer almaktadır. İlimizin enerji, içme suyu ve tarımsal sulama imkânını daha da artıracak baraj ve sulama göleti gibi yatırımlar da vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaktadır. 11 Aralık 2023 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen toplu açılış töreni ile ilimizde Pamukluk Barajı İkmali 1. Kısım, Pamukluk Barajı Sulama İletim Kanalı ve Tesisleri, Aksıfat Barajı ve Toroslar Güzelyayla Göleti ve Sulaması olmak üzere toplam proje bedeli 4 milyar 517 milyon TL olan 4 büyük yatırımın açılışı da gerçekleştirilmiştir" dedi.Vali Pehlivan, Mersin'deki yatırımlara ilişkin şunları dile getirdi: "Silifke İlçesindeki Aksıfat Barajının toplam yatırım bedeli 900 milyon TL olduğunu belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, "Su tutma kapasitesi 65,10 milyon metreküp, tarım arazisi sulama kapasitesi 67.520 dekar, içme suyu kapasitesi 8,33 milyon metreküp, elektrik enerjisi üretim kapasitesi 8,10 milyon kilovatsaattir. İlimiz Toroslar İlçesinde bulunan Güzelyayla Göleti ve Sulaması projesinin toplam yatırım bedeli ise 130 milyon TL'dir. Su tutma kapasitesi 1,53 milyon metreküp tarım arazisi sulama kapasitesi 3 bin 460 dekardır. 2022 yılında yapımı tamamlanarak hizmete açılan 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi ile ilimizin sağlık sektöründeki hizmet kapsamı ve kapasitesini daha da artırmıştır. Bunun yanında 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi ile 200 yataklı Mezitli Devlet Hastanesi inşaatı da devam etmektedir.""Sahip olduğu zenginlikleri ile adeta bir yeryüzü cenneti olan ve tüm sektörlerdeki güçlü varlığı ile ülkemizin belirlediği hedeflere azami düzeyde katkı sağlayan Mersinimizin marka değerine değer, ekonomik gücüne güç katacak çalışmaları devletimizin, hükümetimizin destekleri ve şehrimizin tüm dinamikleri ile birlikte Mersin ortak paydasında buluşarak, el birliği ve iş birliği içerisinde yoğun bir şekilde devam edecektir" diyen Vali Pehlivan, şunları kaydetti: "Ülke genelinde hayata geçirilen yatırım ve hizmetlerden İlimizin ziyadesiyle istifade etmesinde ve eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya, turizmden tarıma gençlik spordan sosyal hizmetlere kadar tüm sektörlerde çok önemli yatırımlar ile buluşmasında sağlamış oldukları desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere sayın bakanlarımıza, devletimizin ilgili bütün kurum kuruluşlarına Mersinli hemşerilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum."