Mucizevi maske tarifi!

Siyah nokta, akne, sivilce ve sivilceden kalan izler birçok insanın başının belası durumundadır. Kadın erkek fark etmeksizin bu sorunu yaşayan yüzlerce insan vardır. Özellikle ergenlik döneminde olan gençler için bu durum psikolojik zarara yol açar. Bunlardan kurtulmak için çeşitli yollara zaman zaman başvururuz. Yaptığımız kimi hatalar cildimizi daha vahim duruma sokabilir. Denediğimiz onlarca sivilce izlerini yok eden maske tarifi vardır. Bunların kullanımı yapılmadan önce araştırılması iyi yapılmalıdır. Peki cilt bakımında nelere dikkat etmeli, nelerden kaçınmalıyız?