Ünlü isimlerin cilt bakım sırları!

Her zaman makyajlı ve bakımlı görünmek zorunda olan yıldızların cildi nasıl bu kadar kusursuz kalabiliyor? Günlük hayatın koşturmasından, stresten ve makyajdan yorulan cildi eski görünümüne kavuşturmak için sıkı bir güzellik rutini şart. İşte ünlülerin bakım ipuçları...
Giriş Tarihi: 20.3.2018 12:48Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 14:21
Miranda Kerr
Cilt bakımının kendisi için yerinin ayrı olduğunu söyleyen 34 yaşındaki model, "Eğer evdeysem ya da oğlum Flynn'i okula bırakıyorsam, sade makyaj yaparım. Bakımımda ise en az üç adımda ilerlerim: Temizlik, tonik ve nemlendirici" dedi..