Ünlü isimlerin cilt bakım sırları!

Miranda Kerr

Cilt bakımının kendisi için yerinin ayrı olduğunu söyleyen 34 yaşındaki model, "Eğer evdeysem ya da oğlum Flynn'i okula bırakıyorsam, sade makyaj yaparım. Bakımımda ise en az üç adımda ilerlerim: Temizlik, tonik ve nemlendirici" dedi..