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rengi nasıl seçilir?

Tatil ruhunu sizinle birlikte her yere taşıyan 'ları özellikle yaz aylarında daha bir çok seviyoruz. Cilt tonunuza uygun, doğru renkte bronzer seçme ipuçları bu rehberde sizi bekliyor.

Giriş Tarihi: 16.10.2018 15:40 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 15:41
Bronzer rengi nasıl seçilir?

AÇIK TENLİLER

Çok açık tenliler genellikle 'ın doğal durmayacağını düşünerek kullanmayı düşünmez. Öncelikle çok kahverengi ve turuncu tonlardaki bronzer'lardan kesinlikle uzak durun. Cilt renginizden en fazla 2 ton koyu bir bronzer kullanın ver her zaman çok az miktarda uygulayın. Bronzer'ı almadan önce mümkünse deneyin ve gün ışığında teninizde nasıl durduğundan emin olun.

BUĞDAY TENLİLER

Buğday tenliler de cilt renklerinden yine 1-2 ton koyu bronzer tercih edebilirler. Ancak sıcak tonlardan özellikle teninizde turuncu ve kırmızı duracak ürünlerden uzak durun. Doğal durmasını istiyorsanız ağır renklerden kaçının.

KOYU TENLİLER

Koyu tenliler bronzer konusunda en rahat ve en kolay seçebilen grupta yer alıyor. Çünkü neredeyse tüm tonları doğal bir şekilde taşıyabilirler. Tabii doğal teninizden çok fazla uzaklaşmamaya özen gösterin. Özellikle içinde kırmızılık da yer alan tonlarında bronzer'lar çok yakışacaktır! Doğal bir uygulama için fırçanızın ucunu üfleyin. Böylelikle bir anda yüzünüze çok fazla bronzer sürmemiş olur doğal bir şekilde dağılımını sağlarsınız.

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Bronzer rengi nasıl seçilir?
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