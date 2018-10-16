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uygulamanın incelikleri

Makyaj yapan kadınların vazgeçilmez malzemesi i uygulamanın inceliklerini biliyor muydunuz? Uygulaması kolay 4 ipucu ile birlikte profesyonel bir makyaj görünümüne imza atabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.10.2018 16:01
Fondöten uygulamanın incelikleri

DOĞRU RENGİ BULMAK

İşe, ten renginize en uygun rengi bulmakla başlayın. Bunu denemek için en uygun yer çene çizginizde denemek ve gün ışında kontrol etmek. Eğer vaktiniz varsa tüm yüzünüze de uygulatıp gün ışığında deneyebilirsiniz. Rengin teninizde kaybolduğundan emin olmanız gerekir. Elinizde ya da boynunuzda denemek yanlış olur. Çünkü bu bölgelerde farklı cilt tonlarına sahip olabiliriz.

NEYLE SÜRMEM GEREKİR?

Bu soruya cevap vermeden önce cilt tipinize göre bir seçmenin de önemli olduğunu hatırlatalım. Kuru ciltler likit ve krem formda, yağlı ciltler ise sebumu emecek pudra ya da hafif formüllü likit bir fondöten tercih edebilirler. Sıvı formda bir fondöteni uygulamanın en başarılı tekniği fırça kullanmaktır. Dairesel hareketlerle doğal bir şekilde ürünü dağıtabilirsiniz. Pudra ürünleri ise çizgilerinize dolma ihtimaline karşı kış aylarında daha az, yaz aylarında daha yoğun uygulayabilirsiniz.

DOĞAL BİR GÖRÜNÜM İÇİN NE YAPMAM GEREKİR?

Herkes yüzünde fondöten yokmuş gibi durmasını ister değil mi? Doğal bir bitiş sağlamak için cildinizi daima nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Eğer buna rağmen fondöten cildinizde dağılmıyorsa fırçanızın temiz olduğundan emin olun. Fondöten önce gözeneklerinizi küçültmek istiyorsanız buna uygun biz baz da kullanabilirsiniz.

SON BİR KONTROL ŞART

Tüm uygulamayı ve makyajı tamamladınız. Yüzünüzü hem uzaktan hem de yakında kontrol edin. Eğer fondöten yüzünüze hala dağılmadıysa ve bir maske gibi duruyorsa parmak uçlarınızla yüzünüze dokunun. Bu sayede ısıyla birlikte fondöten yüzünüze oturacaktır.

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