Bu sezon kirpikler renkleniyor!

Hala siyah ya da kahverengi maskara kullanıyorsanız bu yılın trendini kaçırıyorsunuz demektir. Havaların ısınmasını heyecanla beklerken yılın ilk sıcak tonları kirpiklere geliyor. Bu sezon birçok marka rengarenk maskaralarını tanıtıyor. Kırmızıdan, altın sarısına, yeşilden maviye doğanın her tonu bu yeni maskaralarda yer alıyor.

YORGUN GÖRÜNTÜYE SON!

Eğer yorgun görünümünüzü daha enerjik bir görünüme çevirmek istiyorsanız sarı renkte bir maskarayı, tüm dikkati gözlerinizde toplama istiyorsanız kırmızı ya da mavi renkte bir maskarayı tercih edebilirsiniz. Makyajınızda gözleriniz ön planda olacağı için dudaklarınızda nude tonlarından ruj tercih etmenizi tavsiye ederiz. Ela, kahve ve mavi gözlere ise yeşil renkte bir maskara çok yakışacaktır.