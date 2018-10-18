Makyaj süngerinizi yanlış kullandığınızın 5 işareti

1 - KURU SÜNGER KULLANMAK

Süngeri kullanmadan önce süngerin ıslak olduğundan emin olun. Suya sokmak yerine su sprey şişesi ile de nemlendirebilirsiniz. Süngerinizin nemli olması makyaj ürünlerinizi emmesini sağlar.

2 - SÜNGERİ HER YERE SÜRMEK

Süngeri cildinizde sürüklemek yerine tampon hareketlerle kullanmalısınız. Örneğin fondöteninizi alın, yanaklar ve çeneye noktalar halinde sürün, daha sonra nemlendirdiğiniz süngerinizle hafif dokunuşlarla dağıtın.

3 - ŞEKLİNİ TANIMAMAK

Süngerin bir tarafının biraz daha sivri olmasının bir nedeni var tabii! Yuvarlak kısmını yüzünüzün daha geniş olan kısımlarında, sivri tarafını ise göz, burun ve dudak çevresi için kullanmalısınız.

4 - SADECE SIVI ÜRÜNLERLE KULLANMAK

İpeksi ve pürüzsüz bir görünüm için sıvı olan fondötenlerin üstüne toz pudra gibi ürünleri dağıtmak için kullanabilirsiniz. Böylece daha eşit ve doğal bir görünüm elde edebilirsiniz. Ancak bu uygulamada süngerinizin kuru olması gerekiyor.

5- SÜNGERİNİZE KÖTÜ DAVRANMAK

Süngeriniz ne kadar kaliteli olursa olsun bir kullanım ömrü vardır. Bu da sizin ne kadar iyi kullandığınıza göre değişir. Öncelikle temizlerken nazik olmalısınız. Yıkadıktan sonra ıslak haliyle süngerinizi makyaj çantanıza koymamalısınız. 3 ayda bir süngerinizi mutlaka değiştirmelisiniz.