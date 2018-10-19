Prensesler gibi uyanmanın 4 yolu...

YATMADAN NEMLENDİRİCİ SÜRÜN

Cildimiz uyurken su kaybeder, bu nedenle fazladan nemle destek vermek oldukça önemlidir. Yatmadan önce yüzünüze uygulayacağınız krem sayesinde yüz hatlarınız dolgunlaşacak ve yumuşacık bir ciltle uyanacaksınız. Ellerinize ve ayaklarınıza da nemlendirici krem uygulamayı unutmayın.

MAKYAJINIZI SİLİN

Gözenekleri tıkayan ve nefes almasını engelleyen fondöten, pudra veya allık gibi makyaj malzemeleri cildinize zarar verir. Sivilcelere yol açabilir bu yüzden makyajınızı mutlaka uyumadan önce silmelisiniz.

SAÇLARINIZI GEREREK TOPLAMAYIN

Saçlarınızı lastik tokayla sımsıkı tepeden toplarsanız sabah uyanıp saçlarınızı açtığınızda bir izle karşılaşırsınız. Ayrıca saç köklerinizi gerdiğiniz için baş ağrısıyla uyanmanız da olasılıklar arasında. Ama "ben saçımı toplamadan uyuyamam" diyorsanız eski günlerdeki gibi dışı kumaş kaplı lastik tokaları tercih edin. Bu şekilde saçınızda iz kalmaz.

BEBEK GİBİ HİSSEDİN

Tüm günün yorgunluğunu biriktiren ayaklarınızı özel bir bakımı hak ediyor. Ayaklarınıza süreceğiniz bu kür sayesinde ayaklarınız yumuşacık, bebek topuğu gibi olacak. Ilık suyun içine ¼ fincan bal, ¼ fincan yağ, ve ¼ su bardağı aloe vera koyup karıştırabilirsiniz. Bu kürü topuklarınıza uygulayıp çoraplarınızı giyebilirsiniz. Sabah kalktığınızda değişimi gözlerinizle göreceksiniz.