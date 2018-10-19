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Uykulu gözlerden kurtulmanın en kolay 3 yolu

Uykusuzluk, günlük yaşantımızı hem ruhen hem fiziken birebir etkiliyor. Sabah kahvesiyle birazcık ayılsak da le başa çıkmak bir hayli zor olabiliyor. İşte şişkin ve yorgun görünen gözler için pratik çözüm önerileri...

Giriş Tarihi: 19.10.2018 14:43
Uykulu gözlerden kurtulmanın en kolay 3 yolu

Günde 8 saat uyuyabiliyorsanız ne şanslısınız! Uyuyamayanlar içinse gözlerinizin görüntüsü için soğuk kaşıklar, salatalıklar ve soğuk sular devreye giriyor.

EVDE KOLAYCA UYGULAYABİLECEĞİNİZ YÖNTEMLERDEN BAZILARI:

*En kolay ve en önemli yol güne bir bardak su ile başlayıp gün içerisinde bol bol su tüketmek. Su, sağlığımız ve cildimizin güzelleşmesi için vazgeçilmezimiz.

*Hafif ılık, küçük lavanta keselerini gözlerinizin üzerine koyup birkaç dakika beklettiğinizde ferahlamayı siz de hissedeceksinizdir.

*Benzer olarak aynı şekilde küçük buzları göz kapaklarınızda birkaç dakika bekletebilirsiniz. Bu gözlerinizdeki bütün yorgunluğu alacaktır.

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Uykulu gözlerden kurtulmanın en kolay 3 yolu
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