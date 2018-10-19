Uykulu gözlerden kurtulmanın en kolay 3 yolu

Günde 8 saat uyuyabiliyorsanız ne şanslısınız! Uyuyamayanlar içinse gözlerinizin görüntüsü için soğuk kaşıklar, salatalıklar ve soğuk sular devreye giriyor.

EVDE KOLAYCA UYGULAYABİLECEĞİNİZ YÖNTEMLERDEN BAZILARI:

*En kolay ve en önemli yol güne bir bardak su ile başlayıp gün içerisinde bol bol su tüketmek. Su, sağlığımız ve cildimizin güzelleşmesi için vazgeçilmezimiz.

*Hafif ılık, küçük lavanta keselerini gözlerinizin üzerine koyup birkaç dakika beklettiğinizde ferahlamayı siz de hissedeceksinizdir.

*Benzer olarak aynı şekilde küçük buzları göz kapaklarınızda birkaç dakika bekletebilirsiniz. Bu gözlerinizdeki bütün yorgunluğu alacaktır.